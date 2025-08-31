La sonda spaziale JUICE sorvola Venere in rotta verso le lune ghiacciate di Giove

MeteoWeb

Nelle prime ore di questa mattina, domenica 31 agosto, una sonda spaziale squadrata con ali solari a forma di croce ha sorvolato Venere. Questa sonda è JUICE (“Jupiter Icy Moons Explorer”) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che è in viaggio per fare proprio ciò che ci si aspetterebbe dal suo nome. L’obiettivo finale di JUICE è infatti studiare il gigante gassoso color crema del nostro Sistema Solare, ma anche raccogliere dati su tre delle lune più grandi del pianeta: Ganimede, Callisto ed Europa. Si ritiene che queste tre lune ospitino oceani sotto le loro croste ghiacciate, il che significa che potrebbero essere solide piste nella ricerca di vita oltre la Terra. Europa, in particolare, è una delle principali indiziate.

Ma se avete familiarità con la disposizione dei pianeti del nostro Sistema Solare, potreste chiedervi perché JUICE abbia sorvolato Venere nel suo percorso verso Giove: tecnicamente è la direzione sbagliata. La spiegazione semplice è che JUICE non può seguire una rotta rettilinea verso la sua destinazione. Piuttosto, sta saltellando tra le maree gravitazionali di mondi diversi – di recente ha sorvolato la Luna e poi di nuovo la Terra, per esempio – come parte di un più ampio sforzo, a basso consumo di carburante, per lanciarsi verso il sistema di Giove.

Nessuna immagine del sorvolo

Sfortunatamente per il pubblico, gli operatori di JUICE hanno dovuto spegnere i sensori della sonda durante il sorvolo di Venere a causa dell’intenso calore dell’ambiente del pianeta. Ciò significa che non è disponibile alcuna immagine del sorvolo.

Infatti, secondo una dichiarazione pubblicata dall’ESA il 25 agosto, JUICE ha persino utilizzato la sua antenna principale ad alto guadagno come “scudo termico” durante l’incontro odierno. Il sorvolo ha raggiunto il suo apice con il massimo avvicinamento programmato a Venere alle 7:28 italiane di oggi.

Un problema con le comunicazioni

Il sorvolo arriva dopo che JUICE ha presentato agli operatori della missione una piccola sfida a luglio, quando la sonda ha smesso di comunicare informazioni sul suo stato di salute e sulla telemetria. Venti ore dopo, dopo una risoluzione dei problemi, il team è riuscito a trovare di nuovo la voce dell’esploratore robotico e tutto è andato bene.

La prossima tappa

La prossima tappa per la sonda di quasi 6.000 chilogrammi sarà ancora una volta la Terra. “JUICE sfrutterà la gravità di Venere questa settimana per deviare la sua orbita attorno al Sole e guadagnare velocità rispetto alla Terra senza consumare carburante”, ha scritto l’ESA nel comunicato del 25 agosto. “JUICE utilizzerà il sorvolo della Terra nel 2026 per perfezionare ulteriormente la sua traiettoria”.

Da lì, la sonda effettuerà un’altra orbita attorno al Sole, ha spiegato il team, prima di tornare verso la Terra per l’ultima volta nel gennaio 2029. Solo allora potrà iniziare a pensare al culmine del suo viaggio. Dovrebbe stabilirsi in orbita attorno a Giove nel luglio 2031.