Lanciato il satellite MetOp-SG, Leonardo: “da sempre partner chiave dei grandi programmi europei”

“L’osservazione della Terra dallo spazio è una delle frontiere più rilevanti e strategiche per il nostro pianeta, per comprendere e affrontare le sfide globali legate all’ambiente, alla sostenibilità e alla sicurezza. In questo scenario, Leonardo, con le sue attività e le joint venture Telespazio e Thales Alenia Space, è da sempre partner chiave dei grandi programmi spaziali europei, grazie alle sue tecnologie avanzate, a una importante filiera industriale integrata e alla visione che pone particolare rilievo allo spazio. Le missioni MetOp-SG-A1, di ESA ed Eumetsat, e Sentinel-5 per Copernicus sono un nuovo tassello di questa visione e di questa storia“. Lo dichiara Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo, commentando l’avvenuto lancio con successo del satellite MetOp-SG-A1, del quale Telespazio, controllata del gruppo Leonardo, ha preso il controllo operativo dal Centro spaziale del Fucino, guidando le fasi critiche della messa in orbita.

“Continuiamo con accresciuto impegno a progettare soluzioni che integrano tecnologie allo stato dell’arte, tecnologie digitali e innovazione sistemica – ha aggiunto -, valorizzando le competenze industriali nazionali ed europee per costruire, attraverso lo spazio, un futuro sostenibile, consapevole della importante sfida”.