L’Europa accelera sullo stoccaggio di gas in vista dell’inverno: i dati aggiornati

Gli stoccaggi gas dell’Unione europea sono attualmente pieni al 72,27% attestandosi a oltre 820,48 Twh. L’Italia, con stoccaggi pieni all’83,60% a 169 twh, si conferma tra i paesi più virtuosi davanti alla Francia con l’80,81% a 101 Twh e la Germania con il 65,04% a 161,44 twh. Tra i paesi con capacità di stoccaggio alto i Paesi Bassi sono al 60,80% a 87,6 twh e l’Austria al 77,43% a 77,6 twh. E’ quanto emerge dai dati forniti dal Gas Infrastructure Europe (Gie).

Dal 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, gli Stati membri dell’Ue devono riempire i loro stoccaggi di gas ad almeno il 90% entro il primo novembre in modo da avere riserve sufficienti.