“Lions of the Skeleton Coast” vince lo Stambecco d’Oro al Gran Paradiso Film Festival 2025

MeteoWeb

Il film “Lions of the Skeleton Coast” di Will e Lianne Steenkamp si aggiudica lo Stambecco d’Oro della 28ª edizione del Gran Paradiso Film Festival. La pellicola, una coproduzione tra Austria e Olanda, è stata scelta fra le dieci in concorso, conquistando il pubblico e la giuria tecnica. Girato in Namibia, il film racconta una sorprendente storia vera: il ricercatore di leoni Philip Stander documenta il percorso di tre giovani leonesse del deserto nella loro lotta per la sopravvivenza sulla Costa degli Scheletri, uno degli ambienti più inospitali del pianeta. Comportamenti inaspettati, resilienza animale e forza dell’ecosistema si intrecciano in un racconto avvincente che ha emozionato il pubblico del Festival.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 2 agosto alla Maison de la Grivola di Cogne e ha visto la partecipazione di Stefano Accorsi, ospite d’onore di questa edizione, che ha condiviso con il pubblico il suo impegno per la difesa del pianeta.