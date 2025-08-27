L’oggetto interstellare 3I/ATLAS è davvero una cometa? Nuove immagini e informazioni da Webb

MeteoWeb

Il mistero più intrigante dell’astronomia odierna è la natura dell’oggetto interstellare 3I/ATLAS. La maggior parte degli astronomi crede che sia una cometa. Tuttavia, l’iconoclasta Avi Loeb dell’Università di Harvard sostiene che potrebbe trattarsi di qualcos’altro, come tecnologia aliena. In questo dibattito entrano in gioco nuovi dati provenienti dal telescopio spaziale James Webb. Un articolo appena presentato all’Astrophysical Journal Letters riporta che 3I/ATLAS sembra una cometa, seppur strana. Il telescopio spaziale a infrarossi ha trovato la maggior parte degli ingredienti che ci aspettiamo di trovare nelle comete. C’è una chioma sfocata, ghiacci volatili e tutte le molecole usuali: acqua (H 2 O), anidride carbonica (CO 2 ), monossido di carbonio (CO). Se 3I/ATLAS è un veicolo spaziale, ha un misterioso travestimento.

Tuttavia, c’è anche qualcosa di strano. I rapporti tra le diverse molecole sono piuttosto inaspettati e non corrispondono a quelli che osserviamo nelle comete del Sistema Solare. In particolare, il rapporto CO₂/H₂O di 8 ± 1 è estremamente elevato. Solo un’altra cometa, C/2016 R2, è nota per avere una chimica simile, e gli astronomi l’hanno a lungo considerata una “anomalia“.

Le comete tipiche hanno molta più acqua nelle loro atmosfere, con l’H₂O quasi sempre in quantità superiore alla CO₂. Potrebbe essere che la produzione di acqua in 3I/ATLAS non si sia ancora “attivata” completamente perché è ancora troppo fredda. In tal caso, il riscaldamento solare potrebbe ripristinare i rapporti alla normalità.

3I/ATLAS raggiungerà il suo punto più vicino al Sole (1,36 UA) il 29 ottobre 2025, generando potenzialmente un geyser di vapore acqueo che si mescolerà con gli altri gas. O forse, 3I/ATLAS è semplicemente strana, come se provenisse da un altro sistema stellare.