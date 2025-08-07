Luna, la Cina completa il primo test di atterraggio e decollo del suo lander con equipaggio

MeteoWeb

La Cina ha annunciato di aver completato con successo un test completo di atterraggio e decollo per il suo lander lunare con equipaggio presso un sito di prova nella contea di Huailai, nella provincia settentrionale cinese di Hebei. Il test, completato mercoledì 6 agosto, rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del programma cinese di esplorazione lunare con equipaggio e segna anche la prima volta che la Cina ha effettuato un test delle capacità di atterraggio e decollo extraterrestre di un veicolo spaziale con equipaggio, ha affermato l’Agenzia Spaziale Cinese (CMSA).

Il lander lunare, chiamato Lanyue, che significa “abbracciare la Luna”, è costituito sia da un modulo di atterraggio che da un modulo di propulsione. Si tratta di un veicolo spaziale di nuova concezione progettato per supportare missioni con equipaggio da e per la Luna. Sarà utilizzato per trasportare due taikonauti tra l’orbita lunare e la superficie lunare e trasporterà un rover lunare e altri carichi scientifici. Dopo l’atterraggio, il lander fungerà da centro di supporto vitale, centro energetico e centro dati, offrendo assistenza e fungendo da base per la permanenza e le attività dei taikonauti sulla superficie lunare.

Rilevando la complessità del test, con un ciclo lungo e sfide tecniche, l’agenzia spaziale ha affermato che il successo rappresenta una svolta nella ricerca e sviluppo per il programma cinese di esplorazione lunare con equipaggio.

Il sito di test è il più grande in Asia per testare gli atterraggi su corpi extraterrestri. Può simulare la gravità e il terreno lunare.

Wang Xiaolei, membro dello staff dell’Accademia Cinese di Tecnologia Spaziale, ha affermato che il sito ha assistito al primo test cinese di volo stazionario e di superamento degli ostacoli di una sonda su Marte.

“Rispetto al lander su Marte, la caratteristica più distintiva del lander lunare è la sua capacità di trasportare taikonauti, quindi al centro del progetto c’è la garanzia della sicurezza incondizionata dei taikonauti”, ha affermato Wang. “Tutti i test che abbiamo effettuato miravano a garantire che i taikonauti atterrassero sulla Luna e tornassero sulla Terra in sicurezza”.

Wang ha osservato che il lander lunare con equipaggio era molto più grande e pesante di uno senza equipaggio, e che l’allunaggio sarebbe stato più difficile. Inoltre, il numero e la frequenza dei test pre-missione del lander lunare sono maggiori rispetto a quelli dei lander senza equipaggio.

Attualmente, il lander lunare Lanyue è ancora in fase di prototipo ed entrerà nella fase di sviluppo finale solo dopo il completamento di tutti i test, ha affermato Wang.

La corsa con gli USA

La Cina mira a far atterrare i suoi taikonauti sulla Luna prima del 2030, con l’obiettivo di condurre esplorazioni scientifiche. La sua missione di allunaggio con equipaggio sta procedendo a gonfie vele. Sono stati completati diversi esperimenti che coinvolgono il razzo vettore e la navicella spaziale con equipaggio.

La Cina ha mantenuto gelosamente riservati i dettagli del suo programma per realizzare un allunaggio con equipaggio, ma la divulgazione del test arriva in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di contrastare i rapidi progressi del programma spaziale cinese. La NASA prevede, con il suo programma Artemis, di inviare astronauti attorno alla Luna e ritorno nell’aprile 2026, con una successiva missione di allunaggio un anno dopo.

Le missioni lunari senza equipaggio della Cina negli ultimi cinque anni hanno permesso al Paese di diventare l’unica nazione a recuperare campioni lunari sia dal lato vicino che da quello lontano della Luna. Queste missioni hanno suscitato l’interesse dell’Agenzia Spaziale Europea, delle università finanziate dalla NASA e delle agenzie spaziali nazionali, dal Pakistan alla Thailandia.

Un allunaggio con equipaggio riuscito prima del 2030 darebbe impulso ai piani della Cina di costruire un “modello base” della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare entro il 2035. Questa base con equipaggio, guidata da Cina e Russia, includerebbe un reattore nucleare sulla superficie lunare come fonte di energia.