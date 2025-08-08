Quando la Luna diventa rossa: a settembre una magica eclissi totale

MeteoWeb

Il prossimo 7 settembre 2025, un suggestivo fenomeno astronomico catturerà l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo: un’eclissi totale di Luna accompagnata dal celebre effetto che le fa guadagnare il nome inquietante ma anche suggestivo “Luna di Sangue”. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento in arrivo il mese prossimo, dagli orari alla visibilità (Italia compresa).

Quando e come osservare l’eclissi lunare?

L’eclissi lunare avrà luogo tra le 15:28 e le 20:55 UTC, con la fase di totalità – quando la Luna sarà completamente immersa nell’ombra interna più scura della Terra, detta ombra (umbra) – che durerà per circa 82 minuti, dalle 17:30 alle 18:52 UTC.

La totalità rappresenta il momento più spettacolare del fenomeno, ma è consigliabile osservare il cielo già almeno 75 minuti prima per godere della progressiva copertura parziale della Luna e rimanere dopo per vederla riacquistare gradualmente la sua luminosità.

Ecco alcuni orari di totalità in città chiave:

Perth (Australia): 1:30 – 2:52 a.m. AWST del 8 settembre

1:30 – 2:52 a.m. AWST del 8 settembre Mumbai (India): 23:00 – 0:22 IST del 7-8 settembre

23:00 – 0:22 IST del 7-8 settembre Cairo: 20:30 – 21:52 EEST del 7 settembre

20:30 – 21:52 EEST del 7 settembre Cape Town: 19:30 – 20:52 SAST del 7 settembre

Dove sarà visibile l’eclissi?

Circa il 77% della popolazione mondiale, ovvero circa 6,2 miliardi di persone, potrà assistere all’intera fase di totalità, mentre quasi l’88% (7,1 miliardi di persone) potrà vedere almeno una parte della fase penombrale, meno drammatica.

In Asia e in Australia occidentale la visione sarà ottimale dall’inizio alla fine. In Europa, Africa orientale, Australia orientale e Nuova Zelanda, invece, si potrà osservare solo una parte dell’eclissi (Italia compresa) poiché la Luna sorgerà già parzialmente o totalmente eclissata.

In particolare, per l’Europa la Luna sorgerà già in totalità o parzialmente eclissata: ecco gli orari di sorgere e totalità in alcune città europee:

Città Sorgere della Luna (ora locale) Totalità (ora locale) Berlino 19:37 CEST 19:30 – 20:52 CEST Vienna 19:20 CEST 19:30 – 20:52 CEST Budapest 19:08 CEST 19:30 – 20:52 CEST Parigi 20:17 CEST 19:30 – 20:52 CEST Madrid 20:34 CEST 19:30 – 20:52 CEST Londra 19:30 BST 18:30 – 19:52 BST

In queste località, la Luna apparirà già di un intenso rosso quando farà capolino sull’orizzonte, creando uno spettacolo affascinante e suggestivo.

Che aspetto avrà la Luna durante l’eclissi?

L’eclissi si verifica a soli 2,7 giorni dal perigeo lunare, cioè il punto dell’orbita in cui la Luna è più vicina alla Terra. Ciò significa che la Luna apparirà leggermente più grande del solito, anche se questa differenza è difficilmente percepibile a occhio nudo.

Molto più evidente sarà invece il colore: la Luna passerà attraverso la parte più scura dell’ombra terrestre, creando un effetto di profonda oscurità e una colorazione rossa intensa, causata dalla luce solare filtrata e rifratta dall’atmosfera terrestre. Questo è il motivo per cui l’eclissi viene chiamata “Luna di Sangue”.

Cosa vedremo in Italia?

Secondo quanto ha spiegato a MeteoWeb il ricercatore INAF Sandro Bardelli, l’Italia potrà osservare solo la seconda parte dell’eclissi. Il nostro satellite sorgerà già in fase di totalità: “Il 7 settembre alle 19:40 si verificherà un’eclissi totale di Luna: il nostro satellite sorgerà in totalità, in quel momento sarà già coperta. Il massimo sarà alle 20:10, poi comincerà a uscire dalla totalità alle 20:52 con uscita completa alle 22 circa. In sostanza vedremo solo la seconda parte dell’eclissi”.

Quindi per gli osservatori italiani l’appuntamento sarà con il sorgere della Luna già tinta di rosso, con la totalità che si raggiungerà rapidamente e la graduale uscita dall’ombra della Terra fino al ritorno alla normale luminosità.