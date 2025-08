Maltempo Abruzzo, downburst devastante a Fossacesia: auto schiacciate e alberi abbattuti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto, Fossacesia – rinomata località della Costa dei Trabocchi in provincia di Chieti – è stata colpita da un violento downburst, una colonna d’aria che precipita verso il suolo durante forti temporali, generando raffiche di vento violentissime e distruttive. Il fenomeno, associato a una cella temporalesca sviluppatasi nell’entroterra abruzzese, ha causato danni ingenti e momenti di forte panico tra residenti e turisti. Tra le immagini più impressionanti, quella di un’automobile ricoperta da rami, colpita dalla caduta improvvisa di grossi alberi e arbusti sradicati dalla furia del vento. In molte strade interne, la circolazione è stata resa impossibile da tronchi e detriti, con diversi interventi dei Vigili del Fuoco per liberare le carreggiate e mettere in sicurezza la zona.

Grandine sulle spiagge: la costa trasformata in pochi minuti

Prima del downburst, un’altra ondata di maltempo aveva già messo in difficoltà Fossacesia con una grandinata intensa e improvvisa, che ha colpito anche le spiagge. Il maltempo ha causato gravi disagi anche sul tratto autostradale dell’A14.

Un fenomeno sempre più frequente: cos’è un downburst

Il downburst è un fenomeno meteorologico estremo che si verifica durante temporali molto intensi. Si manifesta con raffiche di vento discendente che possono superare i 100 km/h, spesso scambiato per una tromba d’aria ma con dinamiche diverse. In genere dura pochi minuti, ma è in grado di provocare danni significativi a vegetazione, strutture e veicoli.

Gli interventi

La Protezione Civile abruzzese è al lavoro da ore per ripristinare la viabilità e monitorare eventuali criticità idrogeologiche. I tecnici stanno verificando la stabilità di alberi, impianti elettrici e infrastrutture.

