Maltempo Abruzzo, temporale e grandinata colpiscono Fossacesia e Lanciano: disagi anche sull’A14 | VIDEO

Nel pomeriggio del 3 agosto 2025, un violento temporale ha colpito la costa abruzzese, in particolare il tratto della provincia di Chieti. Fossacesia, località balneare della Costa dei Trabocchi, è stata investita da una impressionante grandinata che ha trasformato il paesaggio in pochi minuti: un video ripreso dalla spiaggia mostra la situazione di maltempo. Colpito anche il tratto autostradale dell’A14 all’altezza di Fossacesia, dove si sono registrati disagi alla circolazione. Le autorità segnalano accumuli di grandine sulla carreggiata, tali da rendere l’asfalto viscido e pericoloso. Il maltempo ha colpito nel pomeriggio la città di Lanciano, in Abruzzo, provocando disagi alla popolazione.

Maltempo, temporale e grandinata a Fossacesia

Maltempo a Fossacesia: le riprese dalla spiaggia

Abruzzo, maltempo a Lanciano

