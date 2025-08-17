Maltempo Abruzzo, ragazzo di 15 anni colpito da un fulmine a Crognaleto: è grave

Un ragazzo di quindici anni è stato colpito da un fulmine questo pomeriggio mentre si trovava in compagnia del padre a Crognaleto, in località Coppo, in provincia di Teramo. Immediatamente soccorso con l’elisoccorso del 118, è stato trasportato all’ospedale dell’Aquila dove si trova in rianimazione.
