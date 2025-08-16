Turisti colpiti da fulmini a Palinuro: sei feriti durante un temporale improvviso

MeteoWeb

Turisti feriti da scariche di fulmini a Palinuro, in provincia di Salerno. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, quando un improvviso temporale ha colpito la zona delle Saline, tratto molto frequentato del litorale cilentano. Sei le persone rimaste coinvolte: due sono state trasportate in ambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, mentre altre quattro si sono recate autonomamente al pronto soccorso per accertamenti. Secondo quanto si apprende, i fulmini avrebbero colpito a poca distanza dalla riva, provocando lievi effetti da scarica elettrica su alcuni bagnanti.

L’intervento

Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni, ma la paura è stata tanta. Il temporale ha sorpreso i presenti in una giornata tipicamente estiva, con il cielo che si è improvvisamente coperto e le prime scariche che hanno costretto decine di turisti a lasciare in fretta ombrelloni e sdraio. L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati ai fenomeni atmosferici estremi, sempre più frequenti anche durante i periodi di alta stagione.

