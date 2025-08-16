Uomo colpito da fulmine a Marzamemi: gravissime condizioni dopo l’incidente sul pontile

MeteoWeb

Un uomo è stato colpito da un fulmine mentre si trovava su un pontile a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, stava controllando alcune imbarcazioni quando è stato folgorato. Immediato l’intervento del 118 che ha trasferito la vittima all’ospedale Umberto I di Siracusa dove si trova ritrovato in gravi condizioni. Anche ieri a Marzamemi la pioggia ha creato difficoltà ad alcuni diportisti che sono stati soccorsi in mare. E una piccola tromba d’aria ha fatto fuggire via numerosi turisti.

