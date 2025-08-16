Maltempo Sicilia, altro tornado a Modica: paura nel Ragusano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo sta flagellando il Sud Italia in questo sabato 16 agosto. Pochi minuti dopo l’enorme tornado che si è sviluppato tra Mottola e Castellaneta (Taranto), un altro tornado si è formato a Modica (Ragusa), nel sud-est della Sicilia, dove sono in atto forti temporali. Impressionanti le immagini che arrivano da Modica e che mostrano il vortice di grosse dimensioni, che ha generato paura nella popolazione. Si temono danni in zona.

Un altro possibile tornado è stato segnalato anche tra Palazzo Adriano e Corleone, nell’entroterra Palermitano, ma non ci sono conferme cje abbia toccato il suolo.

