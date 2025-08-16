Maltempo Puglia, paura nel Tarantino: grosso tornado nelle campagne tra Mottola e Castellaneta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo sulle regioni del Sud dopo i primi fenomeni avvenuti in mattinata tra Calabria e Sicilia. Forti temporali stanno colpendo anche la Puglia, in particolare in provincia di Taranto e in parte di quella di Lecce. Un grosso tornado si è sviluppato pochi minuti fa nelle campagne tra Mottola e Castellaneta, vicino Taranto: impressionanti le immagini a corredo dell’articolo. Il cono è visibile da diverse città vicine. Data l’intensità del fenomeno, non si escludono danni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

