Maltempo Basilicata, temporale a Genzano di Lucania: allagamenti e grandine | VIDEO

Una perturbazione ha colpito nel pomeriggio di oggi, 15 agosto 2025, il comune di Genzano di Lucania (PZ), provocando ingenti danni e disagi alla popolazione. Come conferma un video di Mediatvweb, l’accumulo di pioggia è stato abbondante. Le intense precipitazioni sono state accompagnate da forti grandinate, che hanno aggravato ulteriormente la situazione. Numerosi i disagi segnalati: le strade sono state sommerse dall’acqua, con allagamenti che hanno reso difficoltoso il traffico veicolare e pedonale.

