Maltempo, quercia cade su auto a Ferrandina: morto un giovane, i dettagli drammatici sull’incidente | VIDEO

A Ferrandina, in provincia di Matera, un tragico incidente ha sconvolto la comunità locale nel pomeriggio del 15 agosto. Una quercia è crollata su un’auto che trasportava quattro giovani, a causa di un fulmine provocato dal maltempo. La vittima dell’incidente è Nicola Pipio, un ragazzo di 29 anni, originario di Ferrandina, mentre gli altri tre occupanti del veicolo sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco e non sono in pericolo di vita. Due dei feriti sono stati trasferiti in ospedale, mentre il terzo ha rifiutato il ricovero.

Il drammatico incidente

L’incidente è avvenuto in località Fonnoni, un’area picnic, dove il giovane e i suoi amici si trovavano. Il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, si è recato presso il Madonna delle Grazie di Matera per esprimere vicinanza ai feriti e ha annunciato che, nel giorno dei funerali di Nicola, sarà proclamato il lutto cittadino. In segno di rispetto, i festeggiamenti previsti per il 16 agosto in onore di San Rocco sono stati annullati.

“È con il cuore pesante che comunico a tutti voi la perdita del nostro caro Nicola, vittima di un incidente straziante avvenuto proprio durante i festeggiamenti di Ferragosto”, ha scritto il sindaco Lisanti in un messaggio diffuso dall’ufficio stampa. “A nome dell’intera comunità di Ferrandina e dell’amministrazione comunale, esprimo la mia più sentita vicinanza a tutti i suoi cari. In momenti come questi, le parole non bastano a colmare un dolore così grande. L’intera comunità è scossa e si stringe attorno a voi, condividendo questo lutto inimmaginabile. Il mio pensiero va anche ai tre giovani ferrandinesi rimasti feriti”, ha concluso.