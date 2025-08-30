Maltempo Campania, allagamenti e disagi tra Napoli e Salerno: Scafati travolta da forte nubifragio | FOTO

MeteoWeb

Le forti piogge che questa mattina hanno interessato diverse aree della Campania hanno provocato allagamenti e disagi, in particolare nella zona di confine tra le province di Salerno e Napoli. Sull’intero territorio regionale è attiva fino alle 20 di oggi un’allerta meteo gialla per temporali. A Scafati (immagini nella gallery) un nubifragio ha allagato diverse zone. Il sindaco Pasquale Aliberti, in un post sui social, ha denunciato la gravità della situazione, sottolineando come i maggiori allagamenti si registrano su via Nuova San Marzano a causa delle acque che arrivano da Poggiomarino e dai paesi vesuviani.

Disagi si sono verificati anche alla stazione della Circumvesuviana di Scafati, temporaneamente chiusa per allagamenti. L’EAV ha però comunicato che la circolazione sulla tratta Pompei–Poggiomarino è stata ripristinata e il servizio ferroviario è tornato regolare su tutta la linea Napoli–Poggiomarino.

Problemi legati al maltempo si sono registrati inoltre a Nola, nel Napoletano, e a San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.