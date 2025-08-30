Maltempo Campania, interrotto tratto della Circumvesiana

MeteoWeb

Il maltempo che sta interessando Napoli e provincia sta creando disagi anche ai viaggiatori che si servono della Circumvesiana. L’Ente Autonomo Volturno ha reso noto che “causa allagamento della stazione di Scafati, al momento i treni diretti a Poggiomarino saranno limitati a Pompei, mentre quelli diretti a Napoli avranno origine da Pompei“. Per un problema analogo verificatosi alla stazione di San Giorgio Cavalli di Bronzo, la stessa “è inibita temporaneamente al servizio viaggiatori“.

