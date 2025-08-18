Maltempo Campania, nubifragio a Salerno: allagamenti e disagi | FOTO

MeteoWeb

Anche oggi forti piogge e temporali stanno colpendo la Campania. Un nubifragio e forti raffiche di vento si sono abbattute nel pomeriggio su Salerno, provocando danni e disagi, tra cui allagamenti e rami spezzati in particolare nella zona orientale. La pioggia ha invaso diverse strade e alcuni sottopassi. Nel frattempo, i bagnanti che erano in spiaggia hanno lasciato gli arenili. Il violento temporale ha causato anche difficoltà alla circolazione stradale: nel quartiere Pastena è caduto il ramo di un albero che, in parte, è finito in strada.

Nel Salernitano, finora sono caduti 29mm di pioggia a Padula, 21mm a Cetara, 19mm a Salerno, 14mm a Scafati, 13mm a Gioi Cilento. Si registrano picchi di 20mm anche nel Beneventano e di 18mm nel Casertano.

