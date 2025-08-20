Maltempo, ciclone Lukas: primi temporali pomeridiani tra Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana | LIVE

MeteoWeb

Il ciclone che imperversa da ieri sull’Italia, battezzato “Lukas” dall’Aeronautica Militare, sta attraversando la penisola portando un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio appena iniziato, i primi temporali interessano Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. In particolare, fenomeni intensi si registrano sulle colline piacentine, con celle temporalesche in spostamento verso la pianura, così come a Faenza. Dalla Toscana i rovesci risalgono verso Nord/Est, coinvolgendo progressivamente anche le zone interne. Piogge consistenti segnalate sui rilievi del parmense e del reggiano, con rischio di locali nubifragi.

