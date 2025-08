Maltempo Cina, gravi inondazioni dopo piogge estreme a Zhaoqing: allerta fiumi | VIDEO

MeteoWeb

Inondazioni che hanno superato i livelli di allerta si sono verificate nei fiumi Liandu e Jinzhuang nella contea di Fengkai, città di Zhaoqing, nel Guangdong, provincia costiera della Cina sudorientale. L’Ufficio Idrologico di Zhaoqing ha attivato un intervento di emergenza di Livello IV per il controllo delle inondazioni e il monitoraggio idrologico alle 16:00 del 3 agosto, mantenendo la consultazione e il monitoraggio online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire il monitoraggio delle acque e delle precipitazioni, le previsioni e i servizi di gestione della situazione idrica.

La sera locale del 4 agosto, Zhaoqing ha ricevuto 213mm di pioggia in 5 ore. Gravi inondazioni si registrano in città, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, con strade invase dall’acqua e trasformate in fiumi e aree sommerse.

Secondo i dati del monitoraggio idrologico di Zhaoqing, i livelli dell’acqua nelle stazioni del fiume Liandu e del fiume Jinzhuang sono scesi al di sotto del livello di allerta rispettivamente alle 23:00 del 3 agosto e alle 10:00 del 4 agosto. Sebbene i livelli dell’acqua si stiano gradualmente ritirando, rimangono elevati. Secondo le previsioni idrologiche di Zhaoqing, i livelli delle acque nel tratto del fiume Xijiang di Zhaoqing stanno leggermente aumentando a causa delle precipitazioni. Le autorità raccomandano di prestare attenzione ai fiumi e alle principali aree a rischio di catastrofi come Gaoyao, Duanzhou e Dinghu.

Torna il rischio alluvione a Pechino, evacuate 76mila persone

Più di 76.000 residenti di Pechino sono stati evacuati e accolti in rifugi temporanei, dopo che le autorità della capitale cinese hanno elevato l’allarme per il rischio di piogge torrenziali. Il servizio meteorologico ha emesso un allarme rosso per piogge intense da mezzogiorno alla mattina di martedì, come riporta CCTV. Si prevede che sulla maggior parte delle aree cittadine possano cadere più di 100mm di pioggia in sei ore, con alcune aree che potrebbero superare i 200mm. L’alluvione della scorsa settimana a Pechino ha causato la morte di 44 persone, e danneggiato 24.000 abitazioni.