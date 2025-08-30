Maltempo, conta dei danni in Piemonte: Canavese, Novarese e Verbano-Cusio-Ossola le zone più colpite | FOTO

MeteoWeb

Ieri sera violenti temporali accompagnati da grandinate hanno causato danni e disagi in diverse zone del Piemonte, in particolare nel Canavese, nel Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola. Nell’area di Ivrea (Torino) si sono registrati chicchi di grandine fino a 8 centimetri di diametro, che hanno provocato gravi danni a numerose automobili. A Varzo, nel VCO, un intenso nubifragio ha invece generato una colata di fango e detriti che ha invaso le strade, creando ulteriori criticità.

Proprio a Varzo 2 abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. Due torrenti sono esondati e hanno riversato fango e detriti per le strade. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando di Verbania e colleghi giunti da Torino e Novara, anche personale della protezione civile e i carabinieri. In mattinata è in programma un sorvolo con l’elicottero per valutare la situazione.

