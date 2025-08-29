Maltempo Piemonte, violenti temporali nel nord: grandine grossa nel Torinese, colata di detriti a Varzo | FOTO

MeteoWeb

Violenti temporali stanno colpendo il nord del Piemonte, tra Torinese e Verbano, scatenando grandine di grandi dimensioni e nubifragi. In particolare, la grandine si è rivelata disastrosa tra le località di Pavone Canavese, San Bernardo e San Giovanni di Ivrea, nel Torinese, dove i chicchi hanno raggiunto un diametro fino a 5-6cm: segnalati diversi danni e disagi in quest’area. Nel Verbano, invece, è stata la pioggia a causare i danni maggiori, in seguito ai forti nubifragi del pomeriggio. In particolare a Varzo, si segnala l’esondazione di un torrente e una colata detritica: situazione difficile nella località, invasa da acqua e massi, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

