Maltempo, supercelle tra Lombardia e Veneto: diversi Funnel e grandine grossa | FOTO

Il maltempo infuria al Nord, con tornado e grandine anche di grandi dimensioni. Dopo il vortice segnalato tra le province di Lecco e Bergamo, in Lombardia, temporali di forte intensità stanno colpendo il Veneto orientale. Diversi Funnel Cloud (nube a imbuto), ossia tentativi di tornado, sono segnalati tra Mantovano e Veronese, mentre supercelle hanno interessato il Padovano e l’area di Chioggia, causando grandine grossa, come nel caso di Maserá di Padova, Piove di Sacco e Albignasego, località del Padovano.

