Maltempo Lombardia, supercella tra Lecchese e Bergamasca: tornado tra Verderio e Medolago | FOTO e VIDEO

Violenti temporali continuano ad assediare la Lombardia. Dopo la grandine di grosse dimensioni caduta in Brianza, una supercella si è sviluppata tra le province di Lecco e Bergamo, generando un tornado tra le località di Verderio (LC) e Medolago (BG). Non sono ancora note eventuali segnalazioni di danni nella zona, anche se dai distaccamenti di Lecco, Merate e Valmadrera i Vigli del Fuoco stanno intervenendo sul territorio comunale di Verderio con diversi mezzi.

Inoltre, l’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore il territorio lecchese ma anche il meratese ha provocato diversi danni in tutta la provincia. Ad Airuno, una frana si è verificata sulla strada che dal centro paese sale verso la frazione di Aizurro, lasciandola temporaneamente isolata. Secondo le informazioni raccolte, lo smottamento che ha riguardato alcuni alberi e una piccola porzione di terreno, si è verificato nelle scorse ore in località Gibello. Al momento la frazione risulta isolata ma, sono già al lavoro alcune squadre per liberare la strada. In seguito, toccherà all’Amministrazione comunale valutare i danni e stabilire come intervenire.

