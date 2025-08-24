Maltempo Emilia-Romagna, il sindaco di Cervia: “non ci sono persone coinvolte, al lavoro per il ripristino della viabilità a Milano Marittima”

MeteoWeb

“Data la portata dell’evento che si è abbattuto nella nostra zona, e in particolare a Milano Marittima, fortunatamente non ci state persone coinvolte. Abbiamo subito disposto la chiusura della pineta, attivato il COC, centro operativo comunale, e siamo al lavoro per ripristinare quanto prima la viabilità“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Cervia Mattia Missiroli dopo l’ondata di maltempo che prima dell’alba ha colpito la frazione di Milano Marittima con allagamenti e alberi caduti. “Siamo tutti al lavoro, con protezione civile e vigili del fuoco – dice il sindaco che a breve farà un sopralluogo a Milano Marittima – per riportare la situazione il prima possibile alla normalità“.

Il comando dei vigili del fuoco di Ravenna, supportati dal distaccamento di Cervia e dai volontari di Casola Valsenio a Milano Marittima, stanno operando su tutto il territorio colpito, sgomberando alberi caduti sulle strade e cercando di ovviare agli allagamenti. In sorvolo un elicottero dei VVFF nell’area di Milano Marittima.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.