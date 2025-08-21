Maltempo Emilia Romagna, violento temporale a Rimini: pioggia, grandine e raffiche di oltre 100km/h | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito Rimini, con forte pioggia, grandine e raffiche di vento di oltre 100km/h. Incredibili le immagini a corredo dell’articolo che mostrano la furia del temporale, con i suoi venti fortissimi. Segnalati allagamenti a Bellaria-Igea Marina. Oltre 30mm di pioggia caduti in 20 minuti a Gambettola e Savignano sul Rubicone, 25mm a Bellaria. La temperatura è crollata a +17°C a Rimini Nord.

