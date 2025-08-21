Maltempo Emilia Romagna, forti temporali nel Bolognese: grandine sul capoluogo | VIDEO

MeteoWeb

Continua il maltempo in Emilia Romagna. Forti temporali stanno interessando il Bolognese, colpendo anche il capoluogo. Un forte temporale con grandine ha interessato Bologna, dove la temperatura è crollata a +19°C e sono caduti 16mm di pioggia. Il temporale si sposta in direzione est. Un forte temporale con forti raffiche di vento (downburst) e grandine ha colpito Casalecchio di Reno, sempre nel Bolognese, come segnala “Emilia Romagna Meteo”. Temporali con grandine hanno colpito anche il Modenese, dove segnaliamo 23mm di pioggia a Marano sul Panaro.

Maltempo, le immagini della grandinata tra Casalecchio di Reno e Bologna

Maltempo Emilia Romagna, temporale con downburst e grandine a Casalecchio di Reno

