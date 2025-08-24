Maltempo estremo in Romagna: un Bow Echo dietro la tempesta notturna

MeteoWeb

La tempesta che ha colpito la Riviera Romagnola nella notte ha lasciato dietro di sé scenari di distruzione e paura. Secondo le prime analisi radar, il sistema convettivo che ha devastato il litorale potrebbe essersi organizzato in un Bow Echo, una delle configurazioni temporalesche più temute in meteorologia per la sua capacità di generare venti distruttivi e fenomeni estremi.

Che cos’è un Bow Echo?

Con il termine Bow Echo si indica una particolare tipologia di sistema temporalesco che, nelle immagini radar, assume una forma arcuata molto riconoscibile. Non si tratta di un singolo temporale isolato, ma di una linea temporalesca organizzata, spinta in avanti da potenti correnti discendenti (i cosiddetti downburst) e da un getto retrostante di media quota (Rear Inflow Jet). Questa dinamica porta la parte centrale del sistema a curvarsi in avanti, assumendo l’inconfondibile “forma ad arco”.

Perché è così pericoloso?

Il Bow Echo non è soltanto una curiosità scientifica: i suoi effetti al suolo sono spesso devastanti.

Raffiche di vento lineari : possono superare i 120-140 km/h, con punte eccezionali oltre i 200 km/h, causando caduta di alberi e danni a strutture.

: possono superare i 120-140 km/h, con punte eccezionali oltre i 200 km/h, causando caduta di alberi e danni a strutture. Downburst : correnti discendenti violente che colpiscono improvvisamente con impatti simili a tornado locali.

: correnti discendenti violente che colpiscono improvvisamente con impatti simili a tornado locali. Grandinate : con chicchi anche di grandi dimensioni, dannose per coltivazioni, auto e abitazioni.

: con chicchi anche di grandi dimensioni, dannose per coltivazioni, auto e abitazioni. Trombe d’aria o piccoli tornado : possibili ai margini del sistema, generati dalla rotazione.

: possibili ai margini del sistema, generati dalla rotazione. Alluvioni lampo: legate a precipitazioni torrenziali concentrate in poco tempo.

I segnali premonitori

Al suolo, il passaggio di un Bow Echo è spesso anticipato da un fronte nuvoloso spettacolare e minaccioso, con shelf cloud o roll cloud che annunciano l’arrivo di venti tempestosi. È in queste circostanze che i temporali assumono un carattere quasi tropicale per intensità ed estensione.

Una “tempesta locale” con effetti da uragano

Si possono paragonare i Bow Echo a veri e propri uragani in miniatura, capaci di colpire vaste aree con la forza del vento, la violenza della pioggia e l’impatto distruttivo dei fenomeni convettivi. Quanto accaduto la scorsa notte in Romagna lo ha dimostrato: non un semplice temporale estivo, ma un evento meteo estremo che si inserisce nel quadro della crescente frequenza di episodi violenti sul Mediterraneo.

