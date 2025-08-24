Maltempo, tempesta travolge la riviera romagnola: alberi sradicati da un downburst

MeteoWeb

Una tempesta ha colpito la costa romagnola nella notte, tra Ravenna e Rimini, causando allagamenti, caduta di alberi e danni alle strutture turistiche. L’evento, avvenuto prima dell’alba, ha interessato in particolare Ravenna, Cervia e Milano Marittima, estendendosi poi verso Rimini e i comuni costieri del Cesenate come Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli. Al momento non ci sono evidenze di trombe d’aria: gli alberi caduti non mostrano segni di vortici. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un downburst, un fenomeno meteorologico caratterizzato da forti raffiche di vento lineari generate da temporali intensi.

Cos’è un downburst?

Un downburst si verifica quando l’aria fredda e pesante di un temporale precipita rapidamente verso il suolo. Al contatto con il terreno, questa colonna d’aria si espande lateralmente, generando venti molto forti che si muovono in linea retta, a differenza dei vortici delle trombe d’aria o dei tornado. I downburst possono durare pochi minuti ma provocare danni simili a quelli di un tornado: alberi sradicati, tetti divelti, auto danneggiate e allagamenti causati dalla pioggia intensa che spesso accompagna questi eventi.

Danni e interventi

A Ravenna e Cervia, il litorale e le strutture balneari sono state duramente colpite: lettini ribaltati e coperture di edifici spostate dal vento. A Rimini, il Comune segnala sottopassaggi allagati e scantinati invasi dall’acqua. Numerosi pini sono caduti sulle auto, mentre i vigili del fuoco, supportati dai volontari, sono intervenuti per rimuovere alberi pericolanti e risolvere alcune fughe di gas.

Anche nel Cesenate sono stati registrati danni alle linee elettriche, bungalow in campeggi colpiti e sottopassi allagati, fortunatamente senza persone coinvolte. Le autorità hanno invitato la popolazione a non utilizzare droni o oggetti volanti, per non interferire con i rilievi dei vigili del fuoco.

Un fenomeno da conoscere

Il downburst è spesso poco conosciuto dal grande pubblico, ma è un fenomeno che può provocare gravi danni in breve tempo. Comprenderne la dinamica aiuta a interpretare correttamente gli effetti sul territorio e a distinguere questo tipo di evento da trombe d’aria o tornado, che hanno caratteristiche di rotazione ben diverse.

La notte sulla Riviera Romagnola rimarrà negli annali non tanto per i temporali in sé, quanto per la violenza concentrata di un downburst, capace di trasformare strade e spiagge in scenari di emergenza in poche decine di minuti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.