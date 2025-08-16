Maltempo a Ferragosto in Basilicata, due Comuni chiedono lo stato di calamità

MeteoWeb

Colpiti dal maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio di Ferragosto, con grandine, forte vento e tanta pioggia, due Comuni della Basilicata, Genzano di Lucania e Banzi (Potenza), chiedono “al Presidente della Regione, Vito Bardi, e agli assessori competenti la dichiarazione dello stato di calamità naturale“. Lo ha reso noto il sindaco di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, riferendo che ha inviato la richiesta insieme al sindaco di Banzi, Pasquale Caffio. “Le forti piogge, il vento e la grandine – ha aggiunto Cervellino – hanno colpito abitazioni, infrastrutture, attività agricole e la viabilità comunale e provinciale, evidenziando la fragilità dei nostri territori”.

In un’altra nota, il vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune), ha detto di aver “raccolto l’appello lanciato dai sindaci di Banzi e Genzano di Lucania e chiedo al Presidente della Giunta regionale di dichiarare immediatamente lo stato di emergenza per questi Comuni e per tutti gli altri che, a seguito della ricognizione da parte del Dipartimento di Protezione Civile e del Dipartimento Agricoltura, risulteranno gravemente colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo del 15 agosto”.

Chiorazzo ha inoltre messo in evidenza che “le precipitazioni torrenziali, le raffiche di vento e la violenta grandinata hanno prodotto danni ingenti alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività agricole, compromettendo la mobilità e l’accesso ai servizi essenziali. È necessario – ha concluso il vicepresidente del Consiglio lucano – che la Regione Basilicata si attivi subito, garantendo risorse e misure straordinarie per la sicurezza e il sostegno delle comunità colpite”.