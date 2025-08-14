Maltempo, forti temporali pomeridiani in tutt’Italia: temperature in picchiata e nubifragi

MeteoWeb

L’Italia sta attraversando una fase di maltempo come ampiamente previsto da MeteoWeb nei giorni scorsi. L’anticiclone si è indebolito, dando spazio a un cambiamento netto. I temporali che da giorni si formano nel pomeriggio sono diventati sempre più forti e intensi, con fenomeni che si estendono su ampie zone del territorio italiano. Oggi, in particolare, la Toscana sta vivendo un’ondata di maltempo con forti piogge che hanno colpito le città di Siena e Arezzo. A Cortona, sono stati registrati 45 mm di pioggia in poco tempo, con altre località toscane che hanno visto accumuli superiori ai 40 mm. Le temperature, che fino a ieri sfioravano i 38-39°, sono crollate sotto i 22-23° in pieno giorno. A Firenze, sebbene al momento non piova, i temporali stanno circondando la città, oscurando il cielo e abbassando ulteriormente la temperatura.

Piogge e temporali anche al Sud

Anche il Sud Italia non è esente da questa ondata di maltempo. I temporali stanno colpendo la Campania. Situazione simile in Sardegna, Sicilia e Calabria, dove i fenomeni temporaleschi sono diventati sempre più frequenti e intensi.

Temperature in picchiata

L’improvviso abbassamento delle temperature ha sorpreso i cittadini italiani, che hanno visto le termiche scendere di diversi gradi. La sensazione di caldo che per settimane ha caratterizzato l’Italia è stata sostituita da un importante abbassamento delle temperature. I fenomeni di maltempo, soprattutto temporali, continueranno a interessare diverse regioni del Paese anche nelle prossime ore, dalla giornata di Ferragosto e anche nel weekend.

