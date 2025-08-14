Maltempo, forti temporali pomeridiani al Sud e sulle Isole: imbiancate Etna e Sila Piccola Catanzarese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Anche oggi, alla Vigilia di Ferragosto, i temporali si stanno estendendo ed intensificando a gran parte del Paese, con un primo – lieve – calo delle temperature. Forti temporali pomeridiani sono in atto sull’arco alpino in Piemonte, sulle aree interne della Sardegna, sulla Sicilia settentrionale ma anche nel Siracusano, nella Calabria settentrionale ma anche tra Basilicata e Campania.

In Sardegna, tra i dati pluviometrici più rilevanti finora segnaliamo 26mm a Seui, 19mm al Bruncu Spina, a Seulo, 18mm a Tonara, 14mm a Osidda, 12mm a Sadali.

Grandine in Sicilia, imbiancata l’Etna

In Sicilia, spiccano i 15mm caduti a Corleone, Calatafimi, Cesarò Monte Soro, 13mm a Caronia Pomiere, Monreale. Segnalata grandine a Corleone, nel Palermitano, dove si registra qualche allagamento nelle strade a causa delle piogge intense.

Suggestive anche le immagini che arrivano dall’Etna, che mostrano la vetta imbiancata. Potrebbe trattarsi di grandine ma non è l’unica ipotesi in campo. I dati reali indicano che ai 1.900 metri del Rifugio Sapienza, la temperatura è crollata a +15°C e si registrano 5mm di pioggia. Con questa temperatura a 1.900 metri, è verosimile che a 3.300 metri di quota ci siano circa 14°C in meno, essendoci 1.400 metri di dislivello e un gradiente barico di 1°C ogni 100 metri; quindi ad imbiancare la vetta dell’Etna potrebbe anche essere neve con +1-2°C: con i dati attuali, rimangono valide le due opzioni.

Grandine anche in Calabria

In Calabria, è particolarmente colpita l’area di Catanzaro, interessata da un violento nubifragio, così come il Cosentino. Segnaliamo 28mm a Nocelle, 27mm a Taverna, 12mm a Rende, 10mm a San Giovanni in Fiore. I temporali hanno imbiancato la Sila Piccola Catanzarese grazie alla grandine caduta insieme alle precipitazioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Maltempo Calabria, forte temporale con grandine a Villaggio Mancuso (CZ)

In Campania, segnaliamo 12mm a Lioni, nell’Avellinese, e 6mm a Pontelandolfo, nel Beneventano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: