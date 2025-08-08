Maltempo Grecia, ripresa graduale dei traghetti ostacolati dai forti venti

MeteoWeb

I traghetti ancorati nel porto greco del Pireo a causa dei forti venti inizieranno a salpare nel pomeriggio: lo riporta l’emittente statale Ert. Il divieto per i traghetti di prendere il largo, nel pieno della stagione turistica, alla volta dell’arcipelago delle Cicladi, del Dodecaneso e dell’isola di Creta, è entrato in vigore questa mattina a causa del maltempo che imperversa in Grecia. Il Ministero della Protezione Civile ha reso noto che le raffiche di vento dovrebbero raggiungere gli 88km/h, in particolare nel sud del Mar Egeo e nel Mar di Creta.

Questa mattina, soltanto i traghetti diretti in prossimità di Atene, nel Golfo Saronico, sono stati autorizzati a partire. Alcune navi saranno costrette ad effettuare rotte più lunghe del previsto per evitare alcune zone nel sud-est del mar Egeo dove i venti sono particolarmente forti. In totale, delle 25 partenze previste oggi dal porto del Pireo, sei non saranno effettuate. Tra le navi che salperanno ci sono non solo quelle dirette verso note località delle Cicladi, ma anche verso alcune isole del Dodecaneso e Creta.

Il disagio e l’attesa dei passeggeri nel principale porto della Grecia sono enormi, poiché alcuni si trovano fermi alle banchine del Pireo dalle 5 del mattino, in attesa di raggiungere le loro mete estive.

Antonia Tasopoulou, direttrice del Centro meteorologico nazionale, ha riferito a Ert che i forti venti soffieranno, stando alle previsioni, fino all’una di questa notte.