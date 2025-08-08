Vento forte in Grecia, raffiche fino a 88 km/h: traghetti bloccati, aumenta il rischio incendi

MeteoWeb

La Grecia è alle prese con forti venti che stanno creando notevoli disagi a decine di migliaia di turisti nel pieno della stagione estiva. Le raffiche, che in alcune zone del Mar Egeo meridionale e del Mar di Creta potranno raggiungere gli 88 km/h, hanno portato alla cancellazione di quasi tutti i collegamenti in traghetto dai porti di Atene. Decine di migliaia di viaggiatori, molti dei quali stranieri, sono rimasti bloccati, impossibilitati a raggiungere destinazioni popolari come Mykonos, Paros e Creta. Solo le rotte verso le isole più vicine del Golfo Saronico (come Hydra ed Egina) sono rimaste operative.

L’emergenza non riguarda solo i trasporti marittimi. Il ministero della Protezione civile ha lanciato un allarme per l’elevato rischio di incendi boschivi, soprattutto nelle aree orientali e meridionali del Paese. Ad Atene, i forti venti hanno già causato la caduta di un albero nel centro città, che ha portato alla chiusura del Giardino Nazionale per precauzione.

Non è ancora chiaro quando i collegamenti marittimi potranno riprendere regolarmente.