Maltempo in Sardegna: incidenti per alberi caduti e asfalto bagnato, piogge e grandine devastano le colture

Una giornata di maltempo ha provocato diversi incidenti in Sardegna. Ieri sulla statale 131, l’asfalto reso viscido dalla pioggia ha causato 2 tamponamenti, con alcuni feriti trasportati in ospedale. Grandinate si sono registrate sui monti del Nuorese, in Ogliastra e nel Campidano, accompagnate da temporali e locali acquazzoni. Nella serata di ieri, i vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti sulla statale 197, al km 26 a Furtei, dove un grosso ramo è caduto su un’auto in transito: fortunatamente i 3 occupanti sono rimasti illesi. Sempre ieri, un pino è crollato sulla provinciale 5 vicino a Senorbì, provocando lo scontro di due auto nel tentativo di evitarlo. In questo caso, si è registrato un ferito lieve tra i conducenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e rimosso l’albero, liberando la carreggiata.

Piogge e grandine devastano le colture

Le campagne del Cagliaritano fanno la conta dei danni dopo le violente ondate di maltempo che nelle ultime ore hanno colpito numerose aziende in particolare nei territori di Monastir, Pimentel, Barrali, Senorbì e l’area vasta di Cagliari ma con ripercussioni anche su un’area molto più ampia. Piogge torrenziali e grandine hanno devastato colture, foraggere e strutture aziendali, causando gravi danni ad agricoltori e allevatori. A pagare il prezzo più alto sono stati vigneti e oliveti, comprese numerose produzioni biologiche. “In poche ore, interi filari sono stati abbattuti o danneggiati in modo irreversibile. Le perdite si estendono anche ai prodotti in pieno campo: angurie, meloni e ortaggi, già in piena raccolta, risultano in molti casi completamente compromessi – spiega Coldiretti – Particolarmente grave è la situazione delle foraggere: ettari andati distrutti o danneggiati con conseguenze dirette sugli allevamenti che rischiano ora di non avere a disposizione la base alimentare necessaria per il bestiame. Si tratta di un danno che non si esaurisce nell’immediato, ma che avrà ripercussioni per mesi sulla sostenibilità economica delle aziende“.

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno le strutture: gravi i danni alle serre fortemente danneggiate e in alcuni casi completamente compromesse dalla grandine ma anche macchinari resi inutilizzabili e corpi aziendali compromessi aggravano il bilancio e rendono ancora più difficile la ripresa delle attività. Un quadro che restituisce l’immagine di un territorio agricolo colpito nel cuore della sua produttività. “I danni sono importanti – dichiarano Giorgio Demurtas e Giuseppe Casu, presidente e direttore di Coldiretti Cagliari – molte amministrazioni stanno già procedendo per l’attivazione dello stato di calamità naturale. Auspichiamo che l’assessorato regionale all’Agricoltura possa stanziare presto risorse economiche per compensare le perdite e i danni che, in molti casi, corrispondono a un intero anno di lavoro, in particolare su alcune colture e sulle foraggere“.

