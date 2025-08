Maltempo India: cos’è il “cloudburst” che ha provocato la devastante inondazione

MeteoWeb

Un evento meteo estremo ha sconvolto l’India settentrionale il 5 agosto: un nubifragio improvviso ha colpito il villaggio di Dharali, nei pressi di Harsil, causando una frana devastante e una piena improvvisa che ha spazzato via metà del centro abitato. Le immagini dei soccorsi mostrano uno scenario apocalittico, con case distrutte, detriti ovunque e residenti in fuga. Secondo il Dipartimento Meteorologico Indiano, l’evento è stato causato da un cloudburst, uno dei fenomeni meteorologici più pericolosi che possa verificarsi in ambiente montano.

Cos’è un cloudburst e perché è così pericoloso?

Il termine cloudburst indica una precipitazione estrema, intensa e improvvisa che si verifica in una zona molto ristretta, di solito tra i 20 e i 30 km². In questi casi, possono cadere oltre 100 mm di pioggia in meno di un’ora, causando frane, piene improvvise e alluvioni lampo.

Le cause principali sono:

Convezione intensa : l’aria calda e umida sale rapidamente e forma cumulonembi molto densi. Quando l’atmosfera non riesce più a sostenerli, l’acqua si riversa violentemente a terra .

: l’aria calda e umida sale rapidamente e forma cumulonembi molto densi. Quando l’atmosfera non riesce più a sostenerli, . Effetti orografici: quando una massa d’aria incontra una montagna, viene forzata a salire. Questo accelera la condensazione e la formazione di nubi temporalesche molto cariche d’acqua.

Il risultato? Una scarica di pioggia torrenziale localizzata che può trasformare un villaggio in un fiume di fango e detriti nel giro di pochi minuti.

Il ruolo del cambiamento climatico

Il riscaldamento globale sta intensificando questi fenomeni. Temperature più elevate significano più vapore acqueo in atmosfera, e quindi piogge più abbondanti e violente. I cloudburst diventano così più frequenti e più distruttivi, soprattutto in zone montuose e urbanizzate, dove il terreno instabile e le costruzioni aumentano la vulnerabilità.

Una sfida urgente per il futuro

Il disastro di Dharali deve essere un campanello d’allarme. Serve maggiore monitoraggio meteorologico, piani di evacuazione efficaci, educazione ambientale e infrastrutture più resilienti. Gli eventi estremi non sono più un’eccezione ma stanno diventando la norma.

In un contesto di cambiamento climatico accelerato, è fondamentale rafforzare i sistemi di allerta precoce e investire in politiche di adattamento, prima che eventi come questo si ripetano con conseguenze ancora peggiori.