Maltempo Lazio, Ciociaria colpita da forti temporali pomeridiani per il secondo giorno consecutivo: gravi danni

La Ciociaria alle prese con l’imprevedibilità del meteo, che ha diviso a metà la provincia. Da una parte il maltempo ha scatenato forti temporali con venti impetuosi in particolare i comuni di Ripi e Villa Santa Lucia; dall’altra le alte temperature e la mano dell’uomo hanno provocato incendi. La centrale operativa dei vigili del fuoco è stata raggiunta da decine di richieste di intervento. Piogge intense e forte raffiche di vento si sono verificate nei comuni di Villa Santa Lucia e Ripi che hanno provato la caduta di alberi e pali dell’elettricità che si sono riversati sulle strada.

Il nubifragio di Ripi

Nel pomeriggio di oggi, un violento nubifragio ha colpito Ripi, causando gravi danni al campo di calcio locale. I residenti sono stati testimoni di un’esperienza traumatica: il campo sportivo della città è stato particolarmente colpito, riportando danni ingenti.

Gli incendi

Gli incendi hanno colpito diversi centri: Villa Santo Stefano, Alvito, Pontecorvo, Colle San Magno e Cassino.

L’estremo contrasto che ha diviso la provincia della Ciociaria ha messo in evidenza la crescente imprevedibilità delle condizioni meteo. Mentre il maltempo ha provocato danni in particolar modo nei comuni di Ripi e Villa Santa Lucia, dall’altra parte, le alte temperature e l’incuria umana hanno favorito lo sviluppo di incendi che hanno colpito diverse località. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha dovuto far fronte a numerose richieste di intervento per mitigare i danni, mentre la protezione civile si è attivata per aiutare le persone e le comunità coinvolte in questi eventi estremi.

Nel caso di Ripi, il nubifragio del pomeriggio ha causato danni ingenti al campo sportivo locale, un simbolo della comunità. I comuni di Villa Santo Stefano, Alvito, Pontecorvo, Colle San Magno e Cassino hanno visto le fiamme minacciare la sicurezza dei residenti, con i vigili del fuoco costretti a fronteggiare le emergenze per ore, cercando di arginare i roghi.

