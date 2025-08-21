Maltempo Lazio, Moscara: “a Ostia violenta mareggiata, così spariscono le spiagge’

MeteoWeb

Dopo il nubifragio che questa notte si è abbattuto sulla Capitale, anche sul litorale romano l’ondata di maltempo è stata caratterizzata da un vento molto forte, come ha raccontato all’Adnkronos Eddi Moscara, Presidente della Sib Confcommercio di Roma. “Purtroppo anche oggi a Ostia abbiamo dovuto fare la conta dei danni, che si traducono sempre in un aumento dell’erosione costiera. Il forte vento di questa notte infatti – spiega Moscara – ha causato mareggiate che hanno aggredito ulteriormente il litorale di Levante. In alcuni tratti pian piano la spiaggia sta scomparendo”.

