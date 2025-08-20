Maltempo Liguria, tregua temporanea dopo una notte di maltempo: in arrivo temporali stazionari

MeteoWeb

Dopo una notte di temporali rapidi e intensi, la Liguria si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo. Come riportato in un post su Facebook di Arpal, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, la prima parte del passaggio perturbato ha visto fenomeni che si sono spostati velocemente sulla regione, limitando l’impatto sul territorio. “I temporali di questa notte si sono spostati rapidamente sopra la regione, impedendo di impattare eccessivamente il territorio sottostante“, scrive Arpal. Tuttavia, la preoccupazione principale per le prossime ore riguarda la possibilità che i fenomeni si blocchino su determinate aree. Questo rischio di “convergenza“, previsto a partire dalla parte centrale della giornata, è il motivo per cui l’allerta è stata elevata al livello arancione.

L’Agenzia ha anche sottolineato l’intensità dei fenomeni notturni, evidenziata dalle numerose fulminazioni che hanno caratterizzato il transito dei temporali. “Le numerose fulminazioni, che testimoniano i grandi quantitativi di energia in gioco, hanno caratterizzato il transito delle strutture temporalesche“, afferma Arpal, che ha anche pubblicato 2 mappe (in alto e di seguito) per mostrare la distribuzione dei fulmini tra le 18 di ieri e le 6 di questa mattina. I colori diversi sulle mappe servono a indicare l’evoluzione dei fenomeni nel tempo.

L’allerta rimane in corso. Arpal ha annunciato che nel corso della tarda mattinata verrà pubblicato un nuovo aggiornamento con le previsioni per le prossime ore, che si preannunciano ancora perturbate.

