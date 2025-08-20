Violenti temporali nella notte in Liguria: il maltempo travolge Genova e Levante | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella notte il Genovese e la Liguria di Levante. “Una serie di strutture temporalesche, caratterizzate da intense fulminazioni, da poco prima di mezzanotte ha interessato il centro levante ligure: sul capoluogo genovese l’intensità massima è stata di 38.2mm/1h al Santuario di Monte Gazzo“, riporta una nota di ARPAL. “A levante è stata superata la soglia di 50mm/1h: 57.4 a Fornola, nel comune di Vezzano Ligure e 60.4 litri per metro quadrato di territorio a Brugnato, che rappresentano finora la maggior intensità registrata oggi in Liguria“.

L’allerta gialla per temporali è in vigore su tutta la regione, e alle 7 diventerà arancione per temporali (“il massimo grado per questo evento meteo “piccolo” come estensione, ma potenzialmente molto rapido e intenso“, spiega Arpal) nelle aree di centro-levante BCDE.

Notte di maltempo nel Genovese, le immagini da Riva Trigoso

Video da Riva Trigoso (GE) di Tommy per “Tornado in Italia”

