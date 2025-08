Maltempo Lombardia, piogge intense in Brianza e a Nord di Milano: Seveso e Lambro in aumento

MeteoWeb

Dalla tarda serata di ieri, una violenta ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, con piogge intense, forti raffiche di vento e grandinate: segnalati numerosi disagi, tra cui allagamenti, alberi caduti e danneggiamenti a strutture leggere. Le zone maggiormente colpite sono risultate il Lecchese, il territorio di Monza e Brianza e la bassa bresciana. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute senza sosta per far fronte alle numerose richieste per allagamenti, svuotamento di scantinati e box, nonché per la rimozione di piante e rami pericolanti. Complessivamente, sono state gestite oltre 100 richieste di soccorso tecnico urgente. Le operazioni proseguono anche in queste ore per riportare la piena sicurezza nelle aree interessate.

“Allerta meteo. Piogge intense nella notte e fino a poco fa in Brianza e in tutta la zona a Nord di Milano. Seveso e Lambro in crescita molto rapida a Nord, a Seveso e a Lambrugo. A Milano pochissima pioggia ma si attende onda di piena fra alcune ore. Sistema Protezione Civile attivato“: è quanto ha riportato l’assessore alle Opere pubbliche e cura del territorio del Comune di Milano, Marco Granelli. Di seguito i dettagli del monitoraggio fiumi forniti dall’assessore.

Livelli idrometrici ore 08:00 del 02/08/2025

Seveso : Cesano Maderno 1,58 – Palazzolo 0,30 – Ornato 0,31 – Valfurva 0,41.

: Cesano Maderno 1,58 – Palazzolo 0,30 – Ornato 0,31 – Valfurva 0,41. Lambro: Feltre 0,87 – Brugherio 1,67 – Peregallo 1,27.

