Primo weekend d’agosto all’insegna del maltempo, perturbazione assedia il Nord: nubifragi in Liguria e Lombardia | LIVE

Al Nord Italia è in azione una nuova perturbazione atlantica, che fin dalle prime ore di oggi, sabato 2 agosto, ha riportato condizioni di instabilità con temporali localmente intensi. Il peggioramento, al momento più marcato al Nord, tenderà nelle prossime ore a coinvolgere marginalmente anche parte del Centro Italia. Sul resto del Paese, invece, prevalgono condizioni stabili e soleggiate.

Arpal ha segnalato un temporale particolarmente violento sul ponente genovese: a Monte Gazzo sono stati registrati ben 86,2 mm di pioggia in un’ora, mentre a Pegli ne sono caduti 67,2. La cella temporalesca, seppur di dimensioni ridotte, si è poi spostata verso Est, con accumuli significativi anche a Bolzaneto (61 mm in un’ora). In seguito “l’intensa struttura temporalesca si è allungata, estendendosi dalla costa fino all’entroterra di levante. Nel suo lento spostamento verso est ha superato la soglia dei 50 mm/1 h a Viganego (72.6), Bargagli (64) e La Presa (54.6)“, ha riportato Arpal. “Le intense precipitazioni che si sono concentrate sull’alta Val Bisagno (in un’ora 116.6 mm a Viganego, 107.6 a Bargagli) stanno facendo rapidamente innalzare gli idrometri a monte del Bisagno: a La presa lo strumento è prossimo al primo livello di guardia“.

Al momento, dalla mezzanotte, si riportano ben 111 mm nel quartiere Multedo di Genova e 99 mm in zona Sestri Ponente e 82 nel quartiere Montesignano, 104 mm a Stella (SV), 73 mm a Montano Lucino (CO), 69 mm a Palazzago (BG).

In Lombardia, nel Lecchese, sono stati numerosi nelle scorse ore gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, auto bloccate e piante tagliate. Le zone più colpite sono state Olgiate Molgora, Calco, Santa Maria Hoè e Paderno.

Domani, domenica 3 agosto, il fronte temporalesco si muoverà lungo la Penisola portando con sé un rinforzo dei venti settentrionali e un temporaneo ma sensibile calo delle temperature.

