Maltempo Lombardia, primi disagi e allagamenti nell’Alto Varesotto | FOTO

Giornata all’insegna del maltempo in Lombardia, a causa di una perturbazione originata dai resti dell’ex Uragano Erin: la Protezione civile ha diramato ieri un’allerta rossa per rischio idrogeologico sull’Alto Varesotto che è scattata dalla mezzanotte. L’allerta è arancione nel Sud della provincia e sull’Alto Milanese. Le precipitazioni nella notte hanno determinato allagamenti in alcune zone, come a Brezzo di Bedero e a Germignaga: segnalati disagi sulla SP69 e sulla SP31. Sul posto sono i vigili del fuoco.

“Primi allagamenti dopo le fortissime precipitazioni del mattino, risolti quasi subito al termine delle piogge. Si segnalano materiale sulla carreggiata in via Stehli e allagamenti al ponte sulla SP31 prima della rotonda del cimitero. Sono in corso le attività di verifica e di pulizia dei punti interessati, nonché di vari tombini e griglie ostruito da materiale vegetale trasportato dall’acqua“, ha affermato il sindaco di Germignaga Marco Fazio.

