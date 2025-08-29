Maltempo Lombardia, supercella nel Pavese: distrutto l’impianto fotovoltaico di Verretto

MeteoWeb

Una supercella ha lasciato in ginocchio il Pavese ieri, travolto da un nubifragio e da forti raffiche di vento che hanno provocato allagamenti, abbattuto alberi e provocato tanti danni. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto oltre un centinaio di telefonate di richieste di soccorso dalla provincia di Pavia. Tra le zone più colpite c’è l’area di Verretto, dove il maltempo ha distrutto l’imponente impianto fotovoltaico con 12.496 pannelli posati su una superficie di 12 ettari appartenenti alla ex Cava Coppa, che producono 4.000.000 Kwh all’anno. In zona si registrano anche tetti scoperchiati e alberi caduti. Non è ancora certo se sia trattato di un downburst o di una tromba d’aria: le indagini sono in corso.

