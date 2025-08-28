Maltempo Lombardia, temporale con downburst nel Pavese: allagamenti e danni da vento | FOTO

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo ha interessato, a partire dalle prime ore del pomeriggio, diverse zone della Lombardia, causando numerose criticità. La concentrazione maggiore di interventi per allagamenti, alberi pericolanti o abbattuti e danni da vento, si sta registrando nella provincia di Pavia, dove al momento risultano oltre 100 richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco. Altre segnalazioni provengono dalle province di Varese e Monza-Brianza. I Vigili del Fuoco stanno operando con diverse squadre sul territorio. La Sala Operativa della Direzione Regionale è attiva in stretto collegamento con la Protezione Civile regionale, al fine di coordinare le risorse e ottimizzare i rinforzi ai comandi maggiormente colpiti.

Il violento temporale che nel primo pomeriggio di oggi ha interessato la provincia di Pavia ha causato disagi soprattutto nella zona dell’Oltrepò Pavese. Numerosi allagamenti, in cantine, garage e ai piani terra delle abitazioni, si sono verificati in particolare a Voghera, Rivanazzano, Casteggio e Casatisma. A Godiasco, un albero è caduto sulla strada. Piogge forti anche nel resto del territorio. Si sono registrati allagamenti anche a Cura Carpignano, alle porte di Pavia. I Vigili del Fuoco hanno già effettuato decine di interventi di soccorso, e stanno rispondendo a numerose chiamate che segnalano danni.

Maltempo Lombardia, chiusa la statale Regina sul lungolago di Como

La SS340 ‘Regina’, la strada che collega i Comuni della costa occidentale del Lago di Como, è stata chiusa poco prima delle 16 di oggi nel territorio del Comune di Argegno. La chiusura, decisa a scopo precauzionale, è conseguenza di un piccolo smottamento all’ingresso del paese, innescato verosimilmente dalle abbondanti piogge cadute in giornata su tutta la provincia di Como. Pietre e detriti hanno invaso parte della sede stradale. Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

