Maltempo Milano: attivata la vasca di laminazione del Seveso, è ancora allerta meteo arancione | FOTO

Piogge intense su Milano a causa dell’ondata di maltempo che sta provocando disagi in Lombardia. “Fino ad ora in città sono caduti tra 30 e 40mm di pioggia – scrive l’assessore del Comune di Milano, Marco Granelli, sui social -. In città ci sono alcuni micro allagamenti stradali, i sottopassi sono tutti agibili, tranne una chiusura di viale Rubicone e Negrotto per circa 30 minuti, il tempo necessario per il sistema di pompaggio di smaltire l’acqua degli scrosci di pioggia di maggiore intensità. Alle 16.15 è stata attivata la vasca del Seveso a Milano poiché è arrivata l’onda di piena e dobbiamo evitare l’esondazione nei quartieri della città. È la nona volta dall’inizio del 2024 che la vasca salva Milano dall’esondazione. Anche il Lambro sta salendo, stiamo valutando l’andamento dei livelli per l’eventuale evacuazione delle comunità del Parco, mentre a Ponte Lambro sono già posizionate le paratie mobili, e in base alla crescita dei livelli della tombinatura in via Vittorini e al livello del Lambro decideremo la chiusura”.

Granelli informa, inoltre, che sono caduti 51mm di pioggia a Monza, 70 a Seveso, 73 a Lambrugo, 80 a Cantù e Saronno, 90 a Sormano, 100 a Busto Arsizio.

A Milano continua l’allerta meteo arancione

Prosegue a Milano l’allerta meteo arancione (moderata) per rischio idrogeologico, idrico e temporali già attiva dalla scorsa mezzanotte e diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Per quanto riguarda i temporali, l’allerta è prevista fino al pomeriggio di domani, venerdì 29 agosto, per questo resteranno chiusi i parchi cittadini. È comunque consentito l’accesso al Museo di Scienze Naturali e al Civico Planetario di corso Venezia.

Il Comune sottolinea l’importanza, in concomitanza delle allerte, di abbandonare le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi.

Le forti piogge che cadono a nord di Milano possono portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso. Per questo. è raccomandata attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi. È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. È importante, infine, prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Durante tutta la durata dell’allerta, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città.

