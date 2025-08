Maltempo Marche: decine di interventi dei vigili del fuoco ad Ancona e provincia

MeteoWeb

Sono stati 80 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a causa del forte maltempo di ieri pomeriggio ad Ancona e provincia. Le aree più colpite sono state quelle di Osimo, Castelfidardo e Numana, principalmente per la rimozione di rami e alberi caduti sulla sede stradale e per l’allagamento di locali interrati. In supporto alle squadre del comando di Ancona sono intervenute anche unità da Pesaro, Forlì e Bologna. Gli ultimi interventi verranno completati questa mattina.

