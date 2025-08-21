Maltempo Marche, nubifragio ad Ancona: alberi caduti e strade chiuse

MeteoWeb

Un temporale breve ma molto intenso, con tanti fulmini, ha colpito l’Anconetano nel pomeriggio, causando la caduta di alcuni alberi, anche su sede stradale, sia nel capoluogo sia in provincia. Nel centro di Ancona, proprio a causa delle forti precipitazioni, il Comune ha chiuso fino a domani mattina il sottopasso di Vallemiano per allagamento. Chiuse temporaneamente alcune strade: via Civitanova Marche e via Betelico per caduta di alberi sulla carreggiata. Una pianta è piombata in strada in via Metauro, ostruendo la sede stradale. I tecnici di AnconAmbiente stanno pulendo le caditoie ostruite mentre i tecnici comunali monitorano la situazione. Una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco e le varie situazioni in città sono monitorate dalla Polizia Locale.

Ad Ancona nella zona di via della Grotta un albero è caduto in strada con rami finiti anche su cavi elettrici: si transita a senso alternato in attesa del ripristino della situazione. Altri interventi in via Flaminia: tra Collemarino e Palombina una pianta è piombata sulla sede stradale all’altezza delle Poste.

Pompieri al lavoro anche nelle zone di Jesi e Osimo ma anche tra Casine di Paterno e Agugliano.

Maltempo Marche, 87 interventi nel Pesarese

Intanto nel Pesarese, sono 87 gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco dopo il nubifragio che ieri sera ha bersagliato la provincia. In corso ce ne sono 16, 94 interventi sono in coda e circa 200 da valutare. Tra le operazioni più delicate, segnalati il salvataggio di tre persone rimaste bloccate lungo un sentiero del Parco San Bartolo, la gestione di una fuga di gas metano in località Chiusa di Ginestreto causata dalla caduta di una pianta su una centralina stradale e l’interruzione della SP3 a Montecalvo in Foglia, dove il vento ha divelto la copertura metallica di un opificio, finita sulla carreggiata. Numerosi gli interventi per alberi abbattuti o pericolanti, in alcuni casi per permettere di spostare persone con disabilità o fare accedere sanitari.

A supporto del Comando di Pesaro Urbino sono arrivate anche sette unità dal Comando di Ancona, sette da Macerata e tre Vigili del Fuoco pesaresi trattenuti in servizio dopo un turno di vigilanza. Le operazioni sono coordinate dal Funzionario Tecnico di guardia.

