Maltempo Marche, forte temporale dall’entroterra alla costa | FOTO e VIDEO

Dopo i fenomeni violenti di ieri, che hanno colpito in particolare Pesaro e Fano, anche oggi le Marche continuano a fare i conti con il maltempo. Un forte temporale ha colpito l’entroterra, dirigendosi poi verso la costa, come documentano le immagini a corredo dell’articolo che ci invia Martina Klein da Potenza Picena, in provincia di Macerata. Spiccano i 29mm caduti a Falconara Marittima, 16mm a Jesi, 11mm ad Ancona.

Video seguenti di Martina Klein.

Maltempo Marche, le immagini del forte temporale sull'entroterra

Maltempo Marche, forte temporale dall'entroterra alla costa

Maltempo Marche, continuano i temporali

Nelle immagini seguenti di Gianluca d’Addato, Ancona e il Conero sotto il diluvio visti da Senigallia.

Maltempo Marche, Ancona e il Conero sotto il diluvio visti da Senigallia

